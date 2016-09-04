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Слуцкий: «Новый стадион ЦСКА похож на «Стэмфорд Бридж»

4 сентября 2016, 22:15
30

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от первого матча на новом стадионе армейцев, в котором его команда разгромила московское «Торпедо» (3:0).

«Очень приятные ощущения, мы наслаждаемся каждый секундой, проведенной на стадионе. Причем не только на футбольном поле, но и в подтрибунном помещении, в раздевалке, там очень комфортно. Все наши пожелания, которые были озвучены – выполнены, теперь остается только привыкать, обживаться. На тренерской лавке немного подняли уровень земли, чтобы было повыше.

Прямых аналогов нашего стадиона с другими нет. У нас крыша с разноуровневыми диагоналями. Понятно, что стадион выполнен больше в английской манере, в квадратном стиле, их большое количество в Британии. Сложно сравнить с каким-то одним, но, как пример, «Стэмфорд Бридж», – отметил специалист.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Торпедо Слуцкий Леонид
Комментарии (30)
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Warrior God
1473017203
Скорее он похож на унитаз.
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alp
1473017512
поздравляю лошадей со своим стадом. как бэ там нибыло, это на пользу нашему футболу
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mnb 95
1473018353
Вот теперь и надо выигрывать всё!
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Тraumtanzеr
1473019983
И на толчок)
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007abdul007
1473020806
Лучший стадион России
Ответить
uBaH_
1473020904
1877 года))
Ответить
Дон Посей
1473022980
Новый стадион похож на СВОЮ новую квартиру. После скитаний по казармам, общагам и съёмным хатам, - первое " ВАУ !!!" (да простит мне Миша Раззадорнов) - это святое... От души рад за ЦСКА. С новосельем! Спортивной гордости за страну, за клуб и за народы, которые с армией едины. Удачи! С ув.
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Дон Посей
1473023407
Спецом, - для моего далёкого друга Бу-га-га и иже с ними. Когда достроят хоть что-нибудь футбольно-приличное в Северной Пальмире, вся Европа и Азия посчитает за счастье посетить этот шедевр инженерно-финансового творчества... И Ваш покорный слуга в т.ч. С ув.
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REDWHITE_
1473052900
Слуцкий: «Новый стадион ЦСКА похож на «Гамбургер»
Ответить
vladimir-7
1473054659
ПФК ЦСКА и всех болельщиков ЦСКА, и всех адекватных болельщиков других клубов поздравляю с новым стадионом ЦСКА. Удачи, армейцам!
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