Слуцкий: «Новый стадион ЦСКА похож на «Стэмфорд Бридж»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от первого матча на новом стадионе армейцев, в котором его команда разгромила московское «Торпедо» (3:0).

«Очень приятные ощущения, мы наслаждаемся каждый секундой, проведенной на стадионе. Причем не только на футбольном поле, но и в подтрибунном помещении, в раздевалке, там очень комфортно. Все наши пожелания, которые были озвучены – выполнены, теперь остается только привыкать, обживаться. На тренерской лавке немного подняли уровень земли, чтобы было повыше.

Прямых аналогов нашего стадиона с другими нет. У нас крыша с разноуровневыми диагоналями. Понятно, что стадион выполнен больше в английской манере, в квадратном стиле, их большое количество в Британии. Сложно сравнить с каким-то одним, но, как пример, «Стэмфорд Бридж», – отметил специалист.