Агент: «Бадель покинет «Фиорентину» в ближайшее трансферное окно»

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы хавбека «Фиорентины» Милана Баделя, подчеркнул, что хорват не намерен продлевать свои отношения с «фиалками» и покинет команду в одно из ближайших трансферных окон. По его словам, этим летом клуб из Флоренции отказался от очень выгодных предложений по 27-летнему игроку. В прошлом розыгрыше Серии А футболист принял участие в 27 встречах, сделав одну результативную передачу и заработав семь желтых карточек.

«Милан» делал предложение по трансферу моего клиенту, однако не только он. «Фиорентина» отказалась от двух предложений – из Германии и Англии. Клубы были готовы платить Баделю вдвое большую зарплату, нежели у него есть на данный момент.

Новый контракт? Мы не намерены продлевать соглашение с «Фиорентиной». Поэтому Бадель покинет команду в одно из ближайших трансферных окон. «Фиалки» отказались от весьма выгодных предложений», – сказал Йоксимович.