Луческу: «Это я в свое время решил перевести Срну на фланг обороны»

Экс-наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу, возглавляющий ныне «Зенит», отметил, что это именно он принял решение переквалифицировать защитника «горняков» Дарио Срну в игрока оборонительного плана. Напомним, на днях стало известно, что в услугах 34-летнего хорвата заинтересована «Барселона».

«Дарио – это единственный из футболистов, кто был со мной в «Шахтeре» в течение 12 лет с самого первого дня. Ему было непросто проявить себя и провести такое количество хороших матчей на самом высоком уровне. Думаю, я также приложил руку к тому, что он провел 500 матчей за «Шахтер».

По большому счету, это я принял решение перевести Срну в защиту. Он был атакующим игроком, а под моим руководством стал играть в оборонительной линии. Не зря я попытался сделать из него лучшего флангового защитника Европы. Дарио обладает невероятными человеческими качествами и сильным характером», – сказал Луческу.