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  • Боккетти: «Игроки «Спартака» сделают все, чтобы достичь успеха с Каррерой»

Боккетти: «Игроки «Спартака» сделают все, чтобы достичь успеха с Каррерой»

1 сентября 2016, 18:19
20

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал об отношении игроков команды к главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.

«Скажу одно: мы сильно уважали Карреру еще тогда, когда он был помощником главного тренера. Сейчас же уважения прибавилось. И мы будем делать все, чтобы достичь успеха с ним!

Прежде всего он объяснил нам парочку новых тактических установок. Это, кстати, было заметно по последним играм. Но он активно внедряет свою политику: главная цель – это выиграть!» – отметил Боккетти.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе Каррера Массимо
Комментарии (20)
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МЯСО87
1472743668
Надо подтянуть реализацию, а так игра мне нравится! Так держать и не пожарить около Реброва!
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4agaaa
1472745512
Вперёд СПАРТАК!!!
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bzfar
1472747113
Правильным путем идем, товарищи! Всё получится!
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семечкин
1472750557
а Аленя стало быть не уважали.... и Карпина тоже....
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Apocalypse
1472750720
Удивление. Статье 2 часа, а на ветке только наши.
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Krics
1472762289
Меньше слов - больше дела.
Ответить
IVANRUS777
1472767838
Как он вытащиил мяч из ворот в матче с Краснодаром запомню надолго.Таких моментов бывает немного...особенно у наших защитников.
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REDWHITE_
1472792369
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Диктор
1472792604
Все правильно сказал.
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shpilman
1472795099
Вперед СПАРТАК!!!
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