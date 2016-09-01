Боккетти: «Игроки «Спартака» сделают все, чтобы достичь успеха с Каррерой»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал об отношении игроков команды к главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.

«Скажу одно: мы сильно уважали Карреру еще тогда, когда он был помощником главного тренера. Сейчас же уважения прибавилось. И мы будем делать все, чтобы достичь успеха с ним!

Прежде всего он объяснил нам парочку новых тактических установок. Это, кстати, было заметно по последним играм. Но он активно внедряет свою политику: главная цель – это выиграть!» – отметил Боккетти.