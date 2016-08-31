Дзагоев восстановится к товарищеской игре с Ганой

Хавбек сборной России Алан Дзагоев накануне сегодняшнего товарищеского поединка против Турции поделился информацией о своем самочувствии, отметив, что успеет полностью восстановиться к следующей контрольной встрече российской команды с Ганой, которая состоится шестого сентября.

«Старая травма, которую я получил перед Евро, не беспокоит. Я ее залечил окончательно: понял это, когда начал тренироваться. Но предсезонные сборы я пропустил, функциональное состояние подкачало, мышцы не совсем готовы, и в итоге это сказалось.

В последней игре за ЦСКА перенапряг мышцу, надергал ее, и возник спазм. Но ничего страшного: по опыту знаю, что на восстановление уйдет три-четыре дня. Вчера на тренировке занимался по индивидуальной программе, бегал вокруг поля под присмотром физиотерапевта. Прохожу специальные процедуры: сегодня, например, восстанавливался в бассейне. Игру с Турцией я пропущу, но к поединку с Ганой должен быть полностью готов», – сказал Дзагоев.