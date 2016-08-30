«Шахтер» за переход Зинченко в «Уфу» получит 8 тысяч евро

ФИФА вынесла решение по делу о переходе Александра Зинченко из «Шахтера» в «Уфу». За расторжение контракта сторона футболиста должна заплатить донецкой команде 8 тысяч евро. Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец.

Ранее «Шахтер» потребовал дисквалифицировать Зинченко за одностороннее расторжение своего соглашения с донецким клубом.

Напомним, Зинченко этим летом перешел из «Уфы» в «Манчестер Сити», а затем отправился в аренду в голландский ПСВ. Российский клуб получил за переход около 5 миллионов евро.