Ротань: «При Шевченко в сборной хорошо и интересно организован рабочий процесс»

Полузащитник «Днепра» Руслан Ротань рассказал об изменениях в национальной сборной Украины после после назначения на пост главного тренера Андрея Шевченко.

«Когда приходит новый тренер со своими тренерами, всегда появляется что-то новое и начинается новый период в жизни команды. Это нормальный процесс. И все должны следовать требованиям нового тренера, иначе попросту не смогут вызываться в сборную. Поэтому работаем, вникаем и будем добиваться своих целей.



В первую очередь бросается в глаза, что стала лучше дисциплина. Также очень хорошо и интересно организован рабочий процесс. Ну а дальше по ходу дела будем знакомиться с новыми требованиями и выполнять их», – сказал он.