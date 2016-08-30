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    Алексей Миранчук: «Если бы позвали в «Барселону», пошел бы туда пешком из Москвы»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о том, какие у него были трансферные предложения.

    – В межсезонье были разговоры о том, что предложения вам делали «Спартак» и «Зенит». Правда ли это?

    – Правда. Мне агент говорил о таких вариантах – мол, решай. Подумал и решил остаться в «Локомотиве», где все устраивает. Есть контракт, и пока не готов смотреть по сторонам. В клубе чувствую себя комфортно.

    – У вас ведь был вариант с «Андерлехтом».

    – Здесь немного иначе. Если бы в контракте имелся пункт о выкупе, можно было разговаривать. Но в договоре есть обязанности, которыми пренебрегать нельзя.

    – Есть ли клуб, в который бы вы пешком пошли?

    – Да, «Барселона». Если бы оттуда позвали, от Москвы до Барселоны пошел бы точно.

    – Почему именно туда?

    – Переживаю за эту команду, всегда нравился ее футбол, – сказал Миранчук.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.08.2016 01:01
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +496

      firs04 30 августа 2016, 10:04

      Ты на Конюхова посмотри. Пока дошел бы в Испании тебя бы приняли за бомжика.

      0
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 30 августа 2016, 09:45

      Ты туда дошёл бы отдохнул бы весь свои контракт на лавке и снова пошёл бы только в обратном направление

      2
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      ...
      Рейтинг: +122

      time_killer > Daxa09 30 августа 2016, 10:11

      Для здоровья полезно да и денег бы заработал)

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 30 августа 2016, 09:12

      Пока б ты добрался, интерес Барселоны иссяк.

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Kulimen 30 августа 2016, 11:39

      он бы и не появился xD

      -2
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      Рейтинг: +628

      somn 30 августа 2016, 08:45

      В Барселону и дурак пойдёт, да только дураков что-то не зовут.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 30 августа 2016, 08:45

      А если бы меня позвала Шарлиз Терон,я бы Атлантику переплыл.Но она обомне не знает,как и Барса о тебе

      -1
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      Рейтинг: +30

      киришанин > андрей андреев 30 августа 2016, 08:58

      Барса знает...Месси включал его в список самых перспективных молодых игроков

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > киришанин 30 августа 2016, 09:58

      Тогда я не прав

      -1
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 30 августа 2016, 08:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А вот надо было в Андерлехт и переходить. Оттуда намного проще уйти в топ-чемпионат. Прогрессировать там быстрее бы начал. Но суть , похоже , ясна - потерял бы в зарплате.

      -4
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 30 августа 2016, 08:26

      Такое ощущение что Леша еду у деток в садике забирал и они все стали взрослые и как насрали ему в комментариях!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 30 августа 2016, 08:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зовут девок погулять,
      А для Барсы надо соответственно играть.
      А ты в Локо остался
      Потому что ответственности Спартака и Зенита испугался.
      Может Сёмин чему научит
      Если от собственной важности не вспучит.

      -5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 30 августа 2016, 07:45

      Рановато Барсу обсуждаем.Сначала,надо научиться играть в футбол.Иначе, вся "Мордовия" пешком на Пиренеи подастся может,прочитав интервью.

      0
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 30 августа 2016, 07:43

      Пешеходы Барселоне не нужны !

      -3
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