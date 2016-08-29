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  • Валентин Иванов: «Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Томью»

Валентин Иванов: «Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Томью»

29 августа 2016, 16:11
36

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов заявил, что судья Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча 5-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0). Напомним, нападающий Карлос Страндберг в чужой штрафной площади сбил Валерия Чуперку.

– Это фол, который, к сожалению, не зафиксировал арбитр матча.

– Почему, на ваш взгляд, судья не зафиксировал нарушение правил?

– Потому что не был уверен в том, кто сыграл этот мяч. Ноги игроков обеих команд находились рядом, и мяч, по тому, как он полетел дальше, вполне мог пойти и от игрока обороняющегося. На повторе, впрочем, видно, что в мяч сыграл именно футболист атакующей команды, опередив соперника, после чего был сбит. Это, безусловно, фол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Томь ЦСКА Вилков Михаил
Комментарии (36)
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SandersMax
1472476536
да, пеналь был, но игра уже сыграна
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Диктор
1472477665
Почему то арбитры ошибаются только в пользу команды Гинера,вопрос..........????????
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Томь вперёд
1472477784
Это видели абсолютно все на стадионе, даже болелы ЦСКА, все кроме судьи!
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B-E-S
1472478405
Потому что у Томи нет президента-миллиардера и она не борется за чемпионство. Вот как только такое случится (вероятность чего практически равна нулю), у судей сразу зрение улучшится!!!
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18JG
1472478968
Потому что этих пидорасов снова тянут наверх. Только нахуя - непонятно. Все равно этот сброд будет лососить в ЛЧ.
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APchelov
1472479109
Значит, пора вводить повторы. С ЦСКА это старая песня. Либо не засчитать мяч, либо играть до победы армейцев с резиновым добавочным временем
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_Kesh_Suntar_
1472479972
Гинер купил! И че?
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Kollljan
1472481345
Вилков не ошибся. Он знал, что делал.
Ответить
Serjoga
1472481355
Томи от этого не легче! А банковский счет Вилкова никто не проверял?
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VVM1964
1472481596
ЭТО КОГО-ТО УДИВИЛО ? ИЗ ГОДА В ГОД ТАКИЕ МАТЧИ , С ТАКИМИ ПОБЕДАМИ .
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