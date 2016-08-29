Валентин Иванов: «Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Томью»

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов заявил, что судья Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча 5-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0). Напомним, нападающий Карлос Страндберг в чужой штрафной площади сбил Валерия Чуперку.

– Это фол, который, к сожалению, не зафиксировал арбитр матча.

– Почему, на ваш взгляд, судья не зафиксировал нарушение правил?

– Потому что не был уверен в том, кто сыграл этот мяч. Ноги игроков обеих команд находились рядом, и мяч, по тому, как он полетел дальше, вполне мог пойти и от игрока обороняющегося. На повторе, впрочем, видно, что в мяч сыграл именно футболист атакующей команды, опередив соперника, после чего был сбит. Это, безусловно, фол.