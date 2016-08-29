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    Бышовец: «Семину досталось хорошее хозяйство в «Локомотиве»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о победе железнодорожников в матче 5-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:1).

    – За счет чего «Локомотив» переиграл «Краснодар»?

    – Москвичи играли компактно, были хороши при переходе из обороны в атаку, проводили отличные контратаки. Новому главному тренеру Юрию Семину досталось хорошее хозяйство. Эту победу ему надо разделить с теми, кто раньше готовил «Локомотив», с Олегом Пашининым, Игорем Черевченко. Семин дал команде эмоций, он хороший тренер-мотиватор. В некоторых моментах гостям сопутствовала удача, но победили они заслуженно.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.08.2016 12:39
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +300

      Zeff 30 августа 2016, 01:57

      Сельское хоэяйство.

      0
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      Рейтинг: +44

      Kareon 29 августа 2016, 14:16

      Бышовец уже позавидовал

      0
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 12:44

      конечно хорошее. учитывая что статус и финансы у локо всегда были. пришел бы Юрий Павлович пораньше провел бы неплохую трансферную политику, ведь он это умеет

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > SandersMax 29 августа 2016, 13:18

      Я хоть и люблю Палыча) но какая трансферная политика? вот это точно не его ... в 2010 потому тётя Оля и пришла, потому что он набрал СТОЛЬКО низкосортных игроков, настолько была раздута зарплатная ведомость, что у РЖД выбора не осталось, как руководство сменить ... причём как он тогда сам заявлял, что играть не кому, хотя как не кому если ты эту команду набирал. В анжи он тоже набрал людей каких-то непонятных, и команду из этого шлака сделать не смог. Так что пусть Палыч тренерует, занимается тем что умеет делать, а на трансферы корнеева отрядим , он вроде неплохой спец в этом.

      -1
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      Рейтинг: +140

      SandersMax > KalterJax 29 августа 2016, 13:24

      а я вот что тебе скажу. Дядь Юра был другом моего деда. так вот дед мне всегда говорил что он всегда и всем дает шанс себя проявить. я так же попал в дюсшор-9 г. Орла благодаря ему и может быть если не травма то играл где нибудь. думаю ты понял мое мнение о Семине

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      Рейтинг: +140

      SandersMax > SandersMax 29 августа 2016, 13:32

      учитывая тот факт что физически я может подходил для сумо, но за 10 лет я крайне неплохо играл, сейчас играю для себя. приезжай, рубанем матчик)))

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > KalterJax 29 августа 2016, 13:35

      Скажи пожалуйста,а какие игроки были второсортные у Сёмина?

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      Рейтинг: +140

      SandersMax > Romantic2010 29 августа 2016, 13:49

      хороший вопрос

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > SandersMax 29 августа 2016, 14:05

      Ну вы спросили, вы думаете я таких игроков запоминаю пачками?) Вот представьте ... вы тренеруете команду , которую вам нужно привезти к чемпионству, а у вас не то что не получается, вы и в призёры не попадаете. Руководство с вас спрашивает, мол ... в чём дело то дружок?) а вы отвечаете - игроков нет хороших, .... а вам в нос заявку - Да у тебя 40 с лишним человек в заявке как так? люди сидят , получают зарплату и оказывается , что они и играть то не умеют ... а что самое удивительное и сказать то нечего, потому как именно вы этих 40 человек и набрали ...

      вот впринципе так тогда и было

      -2
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      Рейтинг: +140

      SandersMax > KalterJax 29 августа 2016, 14:15

      ну конкретики не вижу. назови хотя бы 3))))))

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > SandersMax 29 августа 2016, 14:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шарлес, Дуймович, Вагнер, Драман, Минченков ... ещё припишем сюда Алиева, Одемвинги, Янбаева, Сычёва которые сдулись ... и это игроки основного состава, а про резерв не спрашивайте, я и забыл уже ... и получите команду которая вылетает от Лозанны и от силы занимает 5 место, потому что выжать ещё что то из этого состава даже Палычу, ну очень сложно

      -4
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      Рейтинг: +140

      SandersMax > KalterJax 29 августа 2016, 14:42

      ну сказать что они были второсортные я не могу, например. вопрос то именно в этом заключался. возможно за исключением Минченкова только если. но это ведь в каждом клубе есть футболисты не востребованные получающие при этом бабки за красивые глаза. утверждать что Семин не компеитентен в проведении трасферной политики не правильно, как минимум. в целом и общем я желаю Юрию Павловичу всего самого наилучшего и долгих лет жизни

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > SandersMax 29 августа 2016, 14:43

      Полностью поддерживаю!)

      -1
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk > KalterJax 29 августа 2016, 15:11

      По Сычеву крайне не согласен с тобой!Сыч так то чемпионом становился с Локо,только после травмы колена уже снизил обороты!

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > KalterJax 29 августа 2016, 15:48

      Не прав ты, дружок. Сычев до Казани, где его сломали играл на высшем уровне. Алиев без гола со штрафного не уходил...Для этого его и брали из Киева. Одемвингие тоже смотрелся очень неплохо. Из твоего списка, пожалуй, только Минченков и Драман не показали той игры, на которую все рассчитывали. Так что - как-то так...

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