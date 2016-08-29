Тимощук: «Луческу – лучший вариант для «Зенита» с разных точек зрения»

Экс-хавбек и капитан «Зенита» Анатолий Тимощук отметил, что сине-бело-голубые поступили правильно, пригласив на пост главного тренера Мирчу Луческу. По словам 37-летнего футболиста, румынскому специалисту под силу построить в Санкт-Петербурге сильный коллектив, однако при этом, ему непременно понадобится доверие со стороны руководства и время.

– Вы наверняка заранее были в курсе, что петербуржцы интересуются Луческу. Что почувствовали в момент, когда узнали о таком варианте?

– Когда понял, что у Мирчи будет возможность поработать с «Зенитом», я обрадовался. И был рад за клуб. Знаю Луческу очень хорошо, прекрасного мнения о нем, как о профессионале, специалисте высокого уровня. Знаю, чего он добился в «Шахтере». И мое мнение, что для «Зенита» это лучший вариант с разных точек зрения. Но любому тренеру, чтобы добиваться результатов и строить команду, нужно доверие и время. Поэтому надеюсь, что Мистеру все это предоставят, что у него будет возможность воплощать идеи, которые у него есть, в жизнь.

– Сам Луческу советовался с вами, перед тем как принять предложение из Петербурга?

– Да, конечно, с ним разговаривал. Как и с его помощником Александром Спиридоном. Мы ведь всегда были с ними в хороших отношениях, еще с первого их появления в «Шахтере». Ведь на тот момент, когда они возглавили команду, я уже достаточно долго играл в Донецке. Ту легендарную капитанскую повязку Лотара Маттеуса мне подарил именно Спиридон. Так что Мирче высказал свое мнение.

Да и руководство «Зенита» тоже спрашивало меня, что думаю о возможности приглашения Мистера. А я всегда стараюсь быть объективным, говорить людям правду. Так что поделился своей точкой зрения с клубным начальством и самому Луческу рассказал о команде и о городе. Но думаю, ему все равно пока непросто на новом незнакомом месте, как и любому другому человеку. Иной чемпионат, пусть и не такой далекий от украинского, в этом плане Мирче многое понятно и известно, но все равно другая команда. Не все гладко здесь с инфраструктурой – взять хотя бы историю со стадионом, строительством базы... Надеюсь, в ближайшее время ситуация исправится.

– Я так понимаю, вы постоянно на связи с Луческу?

– Да, мы часто общаемся. Когда приезжаю в Санкт-Петербург, стараюсь с ним встретиться, поговорить, приехать на базу повидать ребят.