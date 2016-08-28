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    Семин: «Футболисты проявили характер, показали то, о чем мы говорили на установке»

    Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Краснодаром» (2:1) в матче пятого тура Премьер-лиги остался доволен игрой своей команды.

    – Вы только что вернулись от гостевой трибуны.

    – Мы же играем ради болельщиков, мы должны делать все, чтобы наш стадион заполнялся. Мы в долгу перед нашими болельщиками. Сегодня я хотел бы сказать ребятам большое спасибо, они проявили характер и показали то, о чем мы говорили на установке. Хороший футбол был, азартный, хорошую борьбу дали.

    – В чем был ваш главный посыл – борьба на всех участках поля?

    – Футбол же без этого не бывает, это один из моментов, которые мы должны были выполнять. Они хорошо боролись, с такой командой, как «Краснодар», если будешь играть на расстоянии – нету шансов никаких, там много техничных игроков. Но наши молодцы.

    Источник: «Матч ТВ»

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    28.08.2016 21:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 29 августа 2016, 06:56

      Смотрел матч и вдруг понял, что болею за Сёмина. Харизма...

      -1
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 28 августа 2016, 23:29

      Палыч зачем так рано вернулся не мог подождать 7 тура.

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 28 августа 2016, 22:37

      С возвращением Юрий Павлович! Локомотив с победой!

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 28 августа 2016, 22:07

      Рад что Палыч вернулся в ЛОКО!

      4
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