ФНЛ. «Кубань» разгромила «Нефтехимик» и другие результаты

«Кубань» в 10-м туре первенства ФНЛ разгромила «Нефтехимик» на выезде со счетом 4:1. Из других результатов отметим победу «Мордовии» над «Факелом».

Чемпионат России. Первенство ФНЛ. 10-й тур

Волгарь (Астрахань) – Спартак (Нальчик) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Марченко, 13; 1:1 – Веркашанский, 25; 2:1 – Радченко, 84.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Кубань (Краснодар) – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Лобкарев, 24; 0:2 – Лобкарев, 58; 1:2 – Решетников, 64; 1:3 – Ильин, 74; 1:4 – Обухов, 90.

Факел (Воронеж) – Мордовия (Саранск) – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Астафьев, 36; 0:2 – Дегтярев, 41 (с пенальти); 1:2 – Бирюков, 44.

Шинник (Ярославль) – Химки (Московская область) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ятченко, 74; 2:0 – Низамутдинов, 83.

Балтика (Калининград) – Спартак-2 (Москва) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Марущак, 24; 1:1 – Давыдов, 57; 1:2 – Федчук, 60.

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Луч-Энергия (Владивосток) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мильдзихов, 49.