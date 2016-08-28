Павленко выйдет с первых минут в матче «Урала» и «Арсенала», Павлюченко остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Урала» и тульского «Арсенала» на матч 5-го тура РФПЛ.

«Урал»: Арапов, Динга, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Жуков, Меркулов, Фидлер, Емельянов, Павленко, Лунгу.

«Арсенал»: Фильцов, Горбатюк, Беляев, Денисов, Шешуков, Тесак, Форбс, Рыжков, Стеклов, Власов, Шевченко.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «СКБ-Банк Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.