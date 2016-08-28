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    Врба: «Российский футбол приближается по своему уровню к топ-лигам Европы»

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба выразил мнение, что чемпионат России в скором времени будет соответствовать по уровню топ-лигам Европы.

    «До прихода в «Анжи» я работал только в Чехии и Словакии, и если сравнивать чемпионаты этих стран с российским, то чемпионат России гораздо сильнее. Примером может служить победа «Ростова» над «Аяксом» в квалификации Лиги чемпионов со счетом 4:1. Такие результаты говорят о силе российских команд. Российский футбол постоянно идет вперед и приближается по своему уровню к топ-лигам Европы.

    Пока я увидел, что в России хорошая инфраструктура, здесь много хороших иностранных игроков, российские команды успешно выступают в еврокубках, поэтому с клубным футболом в России все в порядке», – сказал Врба.

    Источник: ТАСС

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    28.08.2016 12:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 28 августа 2016, 16:40

      как только покинет чемпионат России, сразу будет другое мнение

      1
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 28 августа 2016, 15:50

      надо заменить слово "инфраструктура" на "много баблища". вот это правда пашка

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 28 августа 2016, 14:18

      В целом может оно и так,однако ,как только дело касается сборной то наших можно сравнить разве что со сборной Монголи по шашкам)))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Legioner-05 28 августа 2016, 18:43

      англичане такие же )фавориты всегда но как всегда мёртвые.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Red Men 28 августа 2016, 13:55

      Он похоже бредит! Уровень нашей 3ки сравним с уровнем испанской, итальянской 6ки, Я не говорю про немецкую и английскую лигу!

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 августа 2016, 12:47

      Если смотреть как наши скупают недвижимость за рубежом,то можно подумать,что у нас страна богатеев.Так и с зарубежными футболистами.Покупают игроков за цену пенсий стариков целого города

      1
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      Рейтинг: +549

      Жентус 28 августа 2016, 12:37

      Особенно Спартак успешно выступает...

      2
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 28 августа 2016, 12:28

      еще далековато

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 28 августа 2016, 12:28

      ахах, ну если сравнивать с чемпионатом Чехии и Словакии, то рфпл топ))

      1
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