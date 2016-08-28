Перейра: «При своих болельщиках мы просто обязаны побеждать «Локомотив»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра в преддверии матча с «Локомотивом» в 5-м туре РФПЛ поделился своими ожиданиями от игры.

«Игры против «Локомотива» нам даются очень тяжело. Почему так происходит? Не знаю. Но уверен, что сейчас соперник приедет к нам очень серьезно мотивированным, поскольку на старте он растерял много очков. Мы же должны продолжать гнуть ту линию, которой придерживались во всех домашних матчах этого сезона – играть агрессивно в атаке, забивать мячи, причем чем больше, тем лучше. При своих болельщиках мы просто обязаны побеждать!», – заявил Перейра.