Мартинес вызвал Витселя и Ломбертса на предстоящий матчи сборной Бельгии

Стала известна заявка сборной Бельгии на товарищеский поединок с Испанией, а также игру отборочного цикла к чемпионату мира-2018 с командой Кипра. Главный тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес вызвал на предстоящие матчи двух футболистов «Зенита» – хавбека Акселя Витселя и защитника Николаса Ломбертса.

Вратари: Тибо Куртуа («Челси»), Матц Зельс («Ньюкасл»), Симон Миньоле («Ливерпуль»).

Защитники: Джордан Лукаку («Лацио»), Томас Менье («ПСЖ»), Томас Вермален («Рома»), Кристиан Кабаселе («Уотфорд»), Николас Ломбертс («Зенит»), Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба – «Тоттенхэм»).

Полузащитники: Мусса Дембеле («Тоттенхэм»), Маруан Феллаини («Манчестер Юнайтед»), Раджа Наингголан («Рома»), Аксель Витсель («Зенит»), Стивен Дефур («Бернли»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси»), Янник Феррейра Карраско («Атлетико»), Кевин Миральяс («Эвертон»), Торган Азар («Боруссия» Менхенгладбах), Дрис Мертенс («Наполи»).

Нападающие: Миши Бaтшуайи («Челси»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Дивок Ориги («Ливерпуль»), Ромелу Лукаку («Эвертон»).