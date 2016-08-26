Селюк: «Траоре если не забьет «Монако», то затопчет»

Агент форварда ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал предстоящее противостояние московского клуба с французским «Монако» в Лиге чемпионов. Напомним, что ивуариец принадлежит монегаскам, а за армейцев выступает на правах аренды.

«Да, Траоре может сыграть против «Монако». Когда «Монако» вышел в Лигу чемпионов, я сказал руководителям клуба, что теперь осталось, чтобы они попали в одну группу с ЦСКА. Мы и с Траоре об этом говорили. Как в воду глядели. Уже даже созванивались с ним по этому поводу.

Конечно, будет интересно. Траоре будет очень мотивирован, на тысячу процентов. Если не забьет, то затопчет. У ЦСКА нормальная группа, есть шансы пройти дальше», – сказал Селюк.