Еременко: «В жеребьевке хотелось бы получить команды, с которыми можно играть на равных»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.

«Когда попадается такая команда, как «Бавария», неудачное выступление можно связать с разницей в уровне. Впрочем, в той группе мы выступили достойно. Конечно, мы можем и должны выступать лучше. Стараемся.

Для меня встреча с «Баварией» была первой, так что были хорошие эмоции, в отличие от некоторых одноклубников. В сегодняшней жеребьевке хотелось бы получить в соперники команды, с которыми можно играть на равных. И вообще – хватит уже себя проверять, надо дальше проходить! Сколько можно? То, что на сей раз мы в первой корзине, может быть, чуть-чуть повышает наши шансы», – сказал Еременко.