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    Пейчинович: «Я тоже люблю Путина, но не показываю это так, как сделал Тарасов»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением о поступке хавбека железнодорожников Дмитрия Тарасова, который после матча с «Фенербахче» в Турции продемонстрировал майку с изображением президента России Владимира Путина.

    – После игры с «Фенербахче» вы единственный что-то сказали Тарасову за его майку?

    – Я вообще ничего ему не говорил, потому что не видел его жеста. Сразу после игры я уехал, а только на следующий день в самолете узнал о произошедшем. Никакого конфликта у нас не было – журналисты, наверное, сами это придумали. Сделали вывод из моих слов о том, что спорт должен быть спортом. Без политики. Тарасов любит Путина, хорошо. Я тоже люблю Путина, но не показываю это таким образом.

    – А вы любите Путина?

    – Да, считаю, что он делает для России много хорошего.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    24.08.2016 18:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 августа 2016, 11:14

      Надо любить велоончелистов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 августа 2016, 18:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      -" Я очень люблю господина Пэжэ"
      -" А я, его еще больше ку"

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 24 августа 2016, 20:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дебил.

      -4
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