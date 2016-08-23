Гогниев сменит «Кубань» на «Енисей» в случае неснятия с краснодарцев запрета не регистрацию новичков

Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев, перебравшийся в стан желто-зеленых на правах свободного агента нынешним летом, может покинуть клуб так и не проведя за него ни единого матча. Причина кроется в запрете на регистрацию новых игроков, наложенном на краснодарцев РФС из-за долгов по зарплатам и трансферам.

В случае, если «Кубань» не найдет необходимых финансов для погашения задолженностей, 35-летний игрок с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Енисее». Отметим, что из-за запрета форвард до сей поры остается незаявленным в ФНЛ.

«Сам лично беседовал со Спартаком Гогниевым, думаю, что такой сильный футболист, имеющий большой опыт выступления в РФПЛ, нам бы помог. Он по семейным обстоятельствам выбрал «Кубань», хотя, если до окончания трансферного окна краснодарский клуб не решит своих проблем, не исключаю появления Спартака в Красноярске», – сказал директор «Енисея» Денис Рубцов.