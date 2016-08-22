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    Главный тренер сборной Болгарии может сменить Гончаренко в «Уфе»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко может покинуть клуб.

    Сообщается, что его преемником может стать нынешний наставник сборной Болгарии Ивайло Петев, который работает с национальной командой с 2015 года. На протяжении своей клубной карьеры Петев возглавлял «Лудогорец», «Левски» и АЕЛ.

    После четырех туров РФПЛ «Уфа» под руководством Гончаренко имеет одно набранное очко и замыкает таблицу чемпионата.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.08.2016 23:31
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 23 августа 2016, 14:24

      Да не поедет он в Уфу. Так что Гончаренко долго будут терпеть, как Перевертайло в том сезоне по ходу.

      0
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      ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 > alexis02lion 25 августа 2016, 09:13

      А почему не поедет ? В Анжи тренер сборной Чехии приехал и как сказал его агент ,получает в месяц столько ,сколько в Чехии за год. Болгарин круче что ли ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 августа 2016, 09:27

      Хороший тренер,но,возможно,Уфа набрана не под Гончаренко.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 23 августа 2016, 09:08

      Стартанул конечно неважно,но надо дать ещё время .Снимать рано !

      1
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      Рейтинг: +139

      palych1974 23 августа 2016, 07:08

      Бред какой-то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 23 августа 2016, 06:15

      дайте парню поработать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 августа 2016, 02:41

      Давно пора!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 23 августа 2016, 01:54

      Так и матчи были не самые простые ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 23 августа 2016, 01:29

      Утка причем наижирнейшая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Maslovski.Brest 23 августа 2016, 00:27

      без Гончаренко Уфа развалится

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 23 августа 2016, 00:06

      ДА ВИДНО ГОНЧАРЕНКО ОПЯТЬ К СЛУЦКОМУ ВЕРНЁТСЯ.А ВООБЩЕ ЛУЧШЕ ВЕРНУЛСЯ НАЗАД В БАТЕ ТАМ У НЕГО ЛУЧШЕ ВЫХОДИЛО.

      -3
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