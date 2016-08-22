Главный тренер сборной Болгарии может сменить Гончаренко в «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко может покинуть клуб.

Сообщается, что его преемником может стать нынешний наставник сборной Болгарии Ивайло Петев, который работает с национальной командой с 2015 года. На протяжении своей клубной карьеры Петев возглавлял «Лудогорец», «Левски» и АЕЛ.

После четырех туров РФПЛ «Уфа» под руководством Гончаренко имеет одно набранное очко и замыкает таблицу чемпионата.