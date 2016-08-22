Панченко: «В таблицу смотрим одним глазком»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился своим мнением о выступлении команды в ФНЛ после победы в матче девятого тура против «Спартака-2» (2:1)
– Есть ли у «Динамо» соперники в ФНЛ?
– Есть, конечно.
– Но пока их не видно.
– Все в команде играют друг за друга. В этом залог нашего успеха. А в таблицу смотрим одним глазком.
– Вторые таймы вам лучше удаются. В чем причина?
– Судя по тому, что мы голы забиваем. Сумасшедшая поддержка наших болельщиков помогает в решающие моменты.
– Как сочетаются в игре «Динамо» характер и качество?
– Все ребята друг за друга играют, чувствуем себя семьей. Хотим победить, нам это удается.
– Как свою игру оцените? Не использовали несколько моментов.
– Пересмотрю эпизоды и сделаю правильные выводы, – сказал Панченко.
Источник: Бомбардир.ру