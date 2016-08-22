Панченко: «В таблицу смотрим одним глазком»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился своим мнением о выступлении команды в ФНЛ после победы в матче девятого тура против «Спартака-2» (2:1)

– Есть ли у «Динамо» соперники в ФНЛ?

– Есть, конечно.

– Но пока их не видно.

– Все в команде играют друг за друга. В этом залог нашего успеха. А в таблицу смотрим одним глазком.

– Вторые таймы вам лучше удаются. В чем причина?

– Судя по тому, что мы голы забиваем. Сумасшедшая поддержка наших болельщиков помогает в решающие моменты.

– Как сочетаются в игре «Динамо» характер и качество?

– Все ребята друг за друга играют, чувствуем себя семьей. Хотим победить, нам это удается.

– Как свою игру оцените? Не использовали несколько моментов.

– Пересмотрю эпизоды и сделаю правильные выводы, – сказал Панченко.