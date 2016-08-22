Каррера вернул Яковлева и Паршивлюка в главную команду «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера распорядился вернуть в команду защитника Сергея Паршивлюка и нападающего Павла Яковлева. Об этом сообщил источник в клубе.

«К следующему матчу красно-белых в чемпионате России Паршивлюк и Яковлев будут готовиться в составе главной команды, тренироваться в общей группе. Решение об их переводе из «Спартака-2» было принято лично Каррерой. Итальянец намерен дать Паршивлюку и Яковлеву шанс проявить себя в основной команде и закрепиться в ней.

По-мнению Карреры, любой клуб всегда должен ценить своих воспитанников и давать им шанс раскрыть свой потенциал в основе. Не исключено, что уже в следующей игре красно-белых в РФПЛ против «Анжи» 28 августа и Яковлев, и Паршивлюк получат игровое время», – сказал источник.

Напомним, ранее оба игрока были переведены в состав «Спартака-2» по решению бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева.