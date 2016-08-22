Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера вернул Яковлева и Паршивлюка в главную команду «Спартака»

Каррера вернул Яковлева и Паршивлюка в главную команду «Спартака»

22 августа 2016, 19:20
25

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера распорядился вернуть в команду защитника Сергея Паршивлюка и нападающего Павла Яковлева. Об этом сообщил источник в клубе.

«К следующему матчу красно-белых в чемпионате России Паршивлюк и Яковлев будут готовиться в составе главной команды, тренироваться в общей группе. Решение об их переводе из «Спартака-2» было принято лично Каррерой. Итальянец намерен дать Паршивлюку и Яковлеву шанс проявить себя в основной команде и закрепиться в ней.

По-мнению Карреры, любой клуб всегда должен ценить своих воспитанников и давать им шанс раскрыть свой потенциал в основе. Не исключено, что уже в следующей игре красно-белых в РФПЛ против «Анжи» 28 августа и Яковлев, и Паршивлюк получат игровое время», – сказал источник.

Напомним, ранее оба игрока были переведены в состав «Спартака-2» по решению бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Паршивлюк Сергей Яковлев Павел
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Гаскойн
1471883002
он чё дурак что ли?
Ответить
АртурZaСМ
1471883118
Если Паршивлюка в основу значит Ещенко на лавку??? по мне так Ещенко лучше по крайней мере в плане физики может от звонка до звонка от ворот до ворот носиться и выжигать всю правую бровку...
Ответить
Joko21
1471883552
на лавку вернул
Ответить
Garrincha58
1471883882
правильно надо же всех использовать сезон длинный
Ответить
shpilman
1471884656
Паршу обязательно нужно дать 2ой шанс!
Ответить
Тraumtanzеr
1471885032
Для идиотов. Их вытаскивают из-за короткой скамейки.
Ответить
oyabun
1471887888
Хорошо бы Серега Паршивлюк снова заиграл на своем прежнем уровне. Ведь недаром он был капитаном Спартака и в сборной играл. А вот в Яковлева не верю, сколько ему шансов не давали - никогда авансы не оправдывал
Ответить
bombardir70
1471888785
Паршивлюк после "крестов"слишком осторожно для защитника играет,а вот Павел может и заиграть,в любом случае хорошее решение!
Ответить
Mirak92
1471888829
А вот представьте такой расклад .ищут ищут ищут трениришко .Карпин,Аленичев и т.п. А тут щас Каррера ,незапланировано бахнет и Чемпы ! я тогда сопьюсь !
Ответить
ivanthebest
1471889156
Шанс конечно нужно дать, но есть очень перспективные молодые ребята, из которых впоследствии может выйти больше толка и о них не стоит забывать. Тот же Зуев и Мелкадзе по мне не уступают Яковлеву, а в плане желания так и вовсе превосходят.
Ответить
Главные новости
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
3
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
4
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
5
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
9
Все новости
Все новости
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
3
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
4
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
5
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
8
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
4
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
17
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+