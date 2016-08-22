Силлессен сможет сыграть против «Ростова»

Голкипер «Аякса» Яспер Силлессен сможет принять участие в ответном матче заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Ростовом». Напомним, ранее «Барселона», куда в ближайшее время перейдет 27-летний голландец, запретила вратарю участвовать в поединке из-за опасности получения травмы.

Сообщается, что каталонский клуб все же разрешил Силлессену сыграть против «Ростова». Согласие на участие в матче дал и сам голкипер.

Встреча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Аяксом» пройдет 24 августа в Ростове-на-Дону и начнется в 21:45 по московскому времени. Первый матч между командами завершился вничью – 1:1.