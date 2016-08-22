Суркис: «Никакого демарша Ярмоленко не устраивал»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о будущем хавбека команды Андрея Ярмоленко.

«У Ярмоленко была травма спины. Мы не были уверены, что он успеет подготовиться к игре с «Волынью», ведь только в среду начал тренироваться. У Ярмоленко действующий контракт. Он прекрасно знает, что, если по нему поступит предложение, мы его рассмотрим.

Устроил ли он демарш? Мне вообще невозможно устроить демарш. Какие могут быть демарши, если я перед всеми футболистами чeтко выполняю условия контракта?», – сказал он интервью телеканалу «2+2».