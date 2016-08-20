Ледяхов: «Забив второй мяч, «Терек» сделал игру с «Уфой»

Тренер «Терека» Игорь Ледяхов поделился первыми эмоциям от победы в поединке четвертого тура РФПЛ против «Уфы» (3:1). Отметим, что грозненцам удалось вырвать три очка лишь в самой концовке матча.

«Реализовали все, что было, и еще могли забить парочку. Было тяжело, когда пропустили гол. Минут 10 выпало у нас из целостности игры. Но я доволен тем, как все получилось.

Мы планировали выпустить Садаева, планировали, что так и получится. Он вышел удачно и забил гол, поборолся в моменте с третьим голом. Думаю, нам удались замены.

Был небольшой провал после того, когда забили нам. Когда забили второй гол, игру мы сделали», – сказал Ледяхов в эфире телеканала «Матч ТВ».