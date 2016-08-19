Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «Пока я в «Зените», а дальше планирую начать самостоятельную карьеру»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что после работы в петербургском клубе займется самостоятельной тренерской деятельностью.

    «Что касается дальнейших планов, то сейчас есть время заняться образованием. У меня последний год курсов на лицензию Pro. Плюс есть возможность больше времени уделять семье. Но если бы было интересное предложение, я бы, безусловно, его принял.

    Пока я в «Зените», а дальше планирую начать самостоятельную карьеру. Нужно попробовать, чтобы узнать, получится ли вообще у меня. Того времени, которое мне удалось поработать с великими тренерами, думаю, достаточно. В следующем сезоне надо рассматривать уже предложения других клубов, чтобы начинать самому тренировать. Как раз в июне закончу получать образование и буду искать интересные варианты», – сказал Семак.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2016 19:39
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 20 августа 2016, 06:13

      Надо пробовать, опыт с разными тренерами, атом числе и зарубежными тебя есть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11214

      alp 19 августа 2016, 23:55

      Думаю, у Сергея получится. По крайней мере, желаю ему удачи

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 19 августа 2016, 22:17

      Удачи и в этом сезоне и в будущих!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 19 августа 2016, 22:06

      Все получится. Удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12304

      Вомбат 19 августа 2016, 21:23

      Предложения последуют разве что от команд ПФЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      z89 19 августа 2016, 21:16

      Тихонов уже пробует(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      AlMann 19 августа 2016, 19:42

      Успехов Богданычу!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11