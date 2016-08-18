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    Мельгарехо: «Спартаку» необходимо показать, кто в доме хозяин»

    Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился своими ожиданиями перед матчем 4-го тура Преьмер-лиги против «Краснодара».

    «Знаем, что краснодарцы будут стараться навязать свой стиль игры и максимально осложнить нам жизнь. Но спартаковцам необходимо с первых минут показать им, кто в доме хозяин. Да, будет непросто. Могу так говорить хотя бы потому, что не раз участвовал в краснодарском дерби, выступая за «Кубань». Но сегодня играю за «Спартак», и все мои мысли о том, чтобы в воскресенье, если доверит тренер, принести максимальную пользу нашей команде и порадовать наших многочисленных и верных болельщиков. Что касается их горячей поддержки — в ней я ни на йоту не сомневаюсь!», – заявил Мельгарехо.

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.08.2016 21:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 19 августа 2016, 07:55

      Уже показали АЕКу... В Парагвае может это принято болтать языком до того как что-то сделать ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 19 августа 2016, 02:22

      Спартак - вперед!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 августа 2016, 22:29

      Известно кто--- МЫШИ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11214

      alp 18 августа 2016, 22:16

      Краснодар должен победить

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 18 августа 2016, 21:58

      В старт, срочно.Зе Луиш это пиздец.

      3
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