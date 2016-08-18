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    Агент: «В будущем Караваев вернется в ЦСКА игроком основного состава»

    Футбольный агент Иван Бакулин, представляющий интересы полузащитника Вячеслава Караваева, рассказал о причинах ухода россиянина из ЦСКА в «Спарту».

    «Это важный переход для Караваева. И для того чтобы понять, почему он произошел, нужно вернуться на два года назад. А два года назад из-за большой конкуренции Слава, можно сказать, был вынужден искать игровое время. Мы выбрали чемпионат Чехии, без каких-либо мыслей о дальнейшем будущем. И уже спустя год к Славе был интерес со стороны «Спарты», но на тот момент мы сделали выбор в пользу ФК «Яблонец», так как их предложение было более конкретным. Хочу заметить, что в течение всего это времени Леонид Слуцкий был постоянно с нами на связи. Он постоянно звонил Славе и, насколько мне известно, смотрел все матчи с его участием. Об этом мало кто знает, но это было очень важно для футболиста, его ждали и рассчитывали на него как на игрока основной обоймы. Об этом говорят многочисленные интервью руководства клуба и главного тренера.

    Мыслей об уходе не было абсолютно ни у кого. Но два года, проведенные в Чехии, не прошли бесследно. И начав этот сезон с ЦСКА, Слава понял, что многое поменялось. В первую очередь в нем самом. Все надеялись, что со временем он мог бы стать игроком основного состава, но для этого нужно было время и, что самое тяжелое, Слава должен был начать заново перестраиваться. В ЦСКА это прекрасно понимали, поэтому, когда поступило предложение от «Спарты», руководство клуба пошло навстречу футболисту. Ведь Слава не какая-то вещь, живой человек. Одним словом, они поступили по-человечески. За что им огромная благодарность.

    А болельщикам ЦСКА, которые очень активно обрушились с критикой на руководство ЦСКА и главного тренера, хочется сказать, что показателем успешности работы клуба является не количество воспитанников в составе ЦСКА, а количество воспитанников, выступающих на высоком уровне. И если в будущем Слава вернется в ЦСКА, а возможность такая очень велика, то уже 100% игроком основного состава», – заявил Бакулин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2016 18:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 19 августа 2016, 09:52

      Мечты сбываются...

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 19 августа 2016, 09:25

      надеемся и верим)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 18 августа 2016, 23:23

      Слишком много если!

      0
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      Рейтинг: +28

      Fdo Torres 18 августа 2016, 21:35

      Очень разумно

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 августа 2016, 19:26

      Мы тоже надеемся, что Вячеслав наберётся опыта игры в зарубежной
      команде и вернется в основной состав ЦСКА, и данные у него есть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      sour12 18 августа 2016, 18:37

      истинна!чем больше молодых талантливых игроков будет ехать в более сильные чемпиона, а не прозебать получая бабло за паспорт и расслабляться тем больше шансов у нас получить российских игроков высокого уровня, а вернуться в клуб или перейти в более сильный чемпионат зависит от их способностей и желаний.

      4
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