Личка – о спасении «Динамо» в матче со «Спартаком»: «Футбольный бог меня спас»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился эмоциями от матча 9-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Москвичи спаслись в компенсированное время.

Дубль оформил Константин Тюкавин.

– Чем объяснить то, что произошло в концовке?

– Менталитет, психология. Мы могли проиграть 1:3 или 1:4, нет разницы. И я пошел на риск. Поставил к Тюкавину Гладышева и Макарова, чтобы попробовать что-то сделать в атаке.

– Бей вперед – игра придет – такая тактика?

– Может быть. В последние 5-10 минут что можно еще придумать? Поменял защитника на защитника, и зрители могли сказать – что, Личка дурак? Но у меня получилось: у Фабиана отличный пас, и он его сделал, когда отдал мяч Тюкавину. Футбольный бог меня спас чуть-чуть.