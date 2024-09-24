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    • Личка – о спасении «Динамо» в матче со «Спартаком»: «Футбольный бог меня спас»

    Личка – о спасении «Динамо» в матче со «Спартаком»: «Футбольный бог меня спас»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился эмоциями от матча 9-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

    – Чем объяснить то, что произошло в концовке?

    – Менталитет, психология. Мы могли проиграть 1:3 или 1:4, нет разницы. И я пошел на риск. Поставил к Тюкавину Гладышева и Макарова, чтобы попробовать что-то сделать в атаке.

    – Бей вперед – игра придет – такая тактика?

    – Может быть. В последние 5-10 минут что можно еще придумать? Поменял защитника на защитника, и зрители могли сказать – что, Личка дурак? Но у меня получилось: у Фабиана отличный пас, и он его сделал, когда отдал мяч Тюкавину. Футбольный бог меня спас чуть-чуть.

    • Во 2-м тайме у «Динамо» удалили Эль-Мехди Маухуба.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.09.2024 16:32
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    Комментарии (11)
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    DOCTOR PENALTY
    1727187663
    Марцел, пора снова одеть розовый свитер. ))
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    alex1951
    1727188446
    Личка! Это у меня чисто личное, ты ,лично ,эту игру прос......ля ля ля.... Еще добавь ,что в твой план входило за 2 минуты до конца сыграть на Тюку..... Так вот ,дорогой ,сия ничья - чистая заслуга Тюки и его индивидуальное мастерство! ТЧК... Так ,что ,все проехали....
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    neim
    1727190879
    Ещё бы к Майсторовичу Лепского приставил, как в первых рядах раз сезона. Ведь у них не плохо получалось.
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    timon2401
    1727196915
    это не футбольный бог, а селекционный отдел Спартака))) рано их ещё к богам то причислять..зная кучу проблем в опорной зоне и защите, они покупают пачку полузащитников в нападение к уже имеющимся...но доля правды есть конечно, Денисов+Литвинов "защитники" от бога)))
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    Айболид
    1727203668
    Бог не фраер .
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    zigbert
    1727252910
    Добавить к словам Лички нечего.
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    alex1951
    1727280946
    Игру сделал не лично Личка ,а Тюк - его мастерство!
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