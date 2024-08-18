Личка: «Крылья» вдесятером стояли у своих ворот»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после матча 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

Единственный мяч забил Бителло во 2-м тайме.

– Почему «Динамо» растранжирило так много моментов?

– Надо просто принять, что соперник хорошо отрабатывал зоны между линиями и хорошо защищал свою половину поля. Низкий блок, десять человек стояли у ворот, куда было невозможно пройти. С одной стороны «Крылья Советов» приехали настроенными на игру и это было им в плюс. С другой стороны, наша игра впереди была медленной и тем самым мы облегчили им задачу.

«Динамо» лидирует в РПЛ.

«Крылья» – в зоне переходных матчей.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?