Петржела жестко отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса.

«Плохо отношусь к тому, что Сантос получил паспорт РФ. Мне такое не нравится. В российской сборной должны играть российские ребята. Зачем там бразилец? Пусть бразильцы играют в своей команде, а не в сборной России. Это ненормально.

Может, это и поможет «Зениту» с лимитом легионеров, но мне такая политика не нравится. Постоянно говорю, что хочу видеть как играют в «Зените» молодые русские ребята. Зачем им тогда академия?!

А так, думаю, Дугласа Сантоса вызовут в сборную России, потому что команда все равно ни с кем не может играть – ни с одной нормальной командой. В нынешней ситуации с Россией никто не будет играть. Это катастрофа для всего русского спорта. Зачем России давать паспорт Сантосу? Это нужно спрашивать в РФС, потому что это не нормально. Когда я работал в «Нефтчи», там тоже много иностранных футболистов играло в сборной Азербайджана – это тоже была катастрофа.

Мне такое не нравится. Не знаю страну, где это нормально и играют иностранные игроки. В Бразилии, Чехии, Франции, Германии и Англии такого нет. Везде только свои футболисты. А в России по-другому, но зачем?» – сказал Петржела.