Петржела жестко отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса.
«Плохо отношусь к тому, что Сантос получил паспорт РФ. Мне такое не нравится. В российской сборной должны играть российские ребята. Зачем там бразилец? Пусть бразильцы играют в своей команде, а не в сборной России. Это ненормально.
Может, это и поможет «Зениту» с лимитом легионеров, но мне такая политика не нравится. Постоянно говорю, что хочу видеть как играют в «Зените» молодые русские ребята. Зачем им тогда академия?!
А так, думаю, Дугласа Сантоса вызовут в сборную России, потому что команда все равно ни с кем не может играть – ни с одной нормальной командой. В нынешней ситуации с Россией никто не будет играть. Это катастрофа для всего русского спорта. Зачем России давать паспорт Сантосу? Это нужно спрашивать в РФС, потому что это не нормально. Когда я работал в «Нефтчи», там тоже много иностранных футболистов играло в сборной Азербайджана – это тоже была катастрофа.
Мне такое не нравится. Не знаю страну, где это нормально и играют иностранные игроки. В Бразилии, Чехии, Франции, Германии и Англии такого нет. Везде только свои футболисты. А в России по-другому, но зачем?» – сказал Петржела.
- «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
- Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
- Дуглас играл на олимпийскую сборную Бразилии.