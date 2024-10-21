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    • Петржела жестко отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса

    Петржела жестко отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса.

    «Плохо отношусь к тому, что Сантос получил паспорт РФ. Мне такое не нравится. В российской сборной должны играть российские ребята. Зачем там бразилец? Пусть бразильцы играют в своей команде, а не в сборной России. Это ненормально.

    Может, это и поможет «Зениту» с лимитом легионеров, но мне такая политика не нравится. Постоянно говорю, что хочу видеть как играют в «Зените» молодые русские ребята. Зачем им тогда академия?!

    А так, думаю, Дугласа Сантоса вызовут в сборную России, потому что команда все равно ни с кем не может играть – ни с одной нормальной командой. В нынешней ситуации с Россией никто не будет играть. Это катастрофа для всего русского спорта. Зачем России давать паспорт Сантосу? Это нужно спрашивать в РФС, потому что это не нормально. Когда я работал в «Нефтчи», там тоже много иностранных футболистов играло в сборной Азербайджана – это тоже была катастрофа.

    Мне такое не нравится. Не знаю страну, где это нормально и играют иностранные игроки. В Бразилии, Чехии, Франции, Германии и Англии такого нет. Везде только свои футболисты. А в России по-другому, но зачем?» – сказал Петржела.

    • «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
    • Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
    • Дуглас играл на олимпийскую сборную Бразилии.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:12
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    Комментарии (4)
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    Литейный 4 (returned)
    1729524197
    Ты это скажи про французскую сборную, про мелкобританскую! Гыгыгы
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    Цугундeр
    1729524513
    Какая сборная , Власта!))) Ставь на синее , бичара .. Совсем умом поехал.((
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    Gazelvagen877
    1729525955
    Все просто! Миллер не последний человек. Вот если бы в любом другом клубе, например Оренбурге, Химках или кс захотели такое- то послали бы далеко и надолго! РПЛ куплено газом.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1729526156
    ФК ГазпромФламенго собирает сборную Южной Америки
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