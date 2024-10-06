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    Личка прокомментировал поражение «Динамо» от ЦСКА

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении от ЦСКА (1:2) в 11-м туре РПЛ.

    «Соперник был лучше в первом тайме и должен был забивать нам три мяча. Андрей Лунев нас спасал и держал в игре. На поле была только одна команда.

    В перерыве игроки в раздевалке между собой начали жестко разговаривать до того, как я к ним зашел. Я почти не говорил, сделал две замены. Потом у нас получилось получше. Я был уверен, что ситуация в моменте с пропущенным мячом не повторится», – сказал Личка.

    • «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
    • ЦСКА расположился строчкой выше.
    • Следующий соперник «Динамо» – «Рубин» (20 октября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.10.2024 21:36
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1728240057
    Во всём виновато возвращение к любимому розовому цвету в одежонке.Ты же мужик,блин!
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    Питерский князь
    1728242073
    Во всем виноват Газпром! :)))
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    neim
    1728255525
    Лучше бы они с тобой жëстко поговорили, а не между собой. Уже назрело. Команда находится в ступоре с начала чемпионата и не знает, что делать. А тренер сбоку ходит и похохатывает (((.
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