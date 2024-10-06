Личка прокомментировал поражение «Динамо» от ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении от ЦСКА (1:2) в 11-м туре РПЛ.

«Соперник был лучше в первом тайме и должен был забивать нам три мяча. Андрей Лунев нас спасал и держал в игре. На поле была только одна команда.

В перерыве игроки в раздевалке между собой начали жестко разговаривать до того, как я к ним зашел. Я почти не говорил, сделал две замены. Потом у нас получилось получше. Я был уверен, что ситуация в моменте с пропущенным мячом не повторится», – сказал Личка.