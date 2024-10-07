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    Бубнов проанализировал матч «Динамо» – ЦСКА

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался об игре 11-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА, в которой красно-синие победили со счетом 2:1.

    «Победа ЦСКА закономерна и объективна, обыграли «Динамо» по всем статьям, в целом провели хороший матч. Другого мнения здесь быть не может. Я уже не первый раз указываю на то, что у команды Лички игра несбалансированная. У них в атаке получается лучше, чем в обороне, в результате много пропускают и теряют очки.

    У армейцев в плане баланса дела обстоят лучше: оборона и вратарь – одни из лучших в лиге, с атакой тоже не всe так плохо. Кто-то говорит, что группу атаки им надо усиливать, но на самом деле достаточно исполнителей для того, чтобы забивать и активно играть впереди.

    Также ЦСКА очень хорошо контролирует мяч, может закрыться при необходимости, может и первым номером действовать, оказывая давление на ворота соперника. Очень ярко преимущество красно-синих проявилось в первом тайме. Гости переиграли оппонента по всем статьям.

    В целом матч получился хороший, но первый тайм особенно. К перерыву должны были выигрывать не 1:0, как было по факту, а чуть ли не 8:0. У них семь практически стопроцентных нереализованных моментов было! А у «Динамо» ни одного. Фактически всe в первом тайме закончилось бы, реализуй команда Николича хотя бы половину.

    «Динамо» в этом сезоне ещe никто так не рвал в клочья. Что хотели, то и делали. А ведь у бело-голубых атака в оптимальном виде была, да и оборона в принципе в порядке. После перерыва Личка сделал замены, игру выровняли, но всe равно моменты имелись у ЦСКА, а динамовцы свой гол нашли на стандарте.

    «Динамо», кроме гола Карраскаля, ничего и не создало. А у соперника Мусаев мог забить и в другом эпизоде. Если бы Лунeв так здорово не играл, то мячей шесть могли бы хозяева пропустить. Лунeв – однозначно у них лучший игрок был в составе.

    По итогам тура ЦСКА обошeл «Динамо» и поднялся на четвeртое место, но до тройки шесть очков, изменить ситуацию до середины чемпионата, а то и до зимнего перерыва, будет непросто. Думаю, что ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» будут стараться догнать сейчас первую тройку. И в этой тройке преследователей армейцы по игре пока смотрятся лучше остальных», – написал Бубнов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1728289415
    Если бы не перегорел Гуарирапа, был бы разгром. Личка допустил несколько грубых тактических ошибок. Непонятно почему, странно для такого тренера. ***
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