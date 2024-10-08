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    Аршавин дал оценку дебюту Пьянича в РПЛ

    Андрей Аршавин высказался об игре Миралема Пьянича в дерби «Динамо» – ЦСКА (1:2).

    • Босниец вышел на замену на 75-й минуте матча.
    • Это его дебют в РПЛ.
    • В сентябре Пьянич присоединился к армейцам в качестве свободного агента.

    «Чем он запомнился? Если одним словом, то ничем. Нельзя сказать, что он плохо играл. Когда он на Кубок вышел, то у него были эпизоды, в которых у него была возможность показать свой класс. Он под себя убрал здорово, на ход дал в одно касание. Здесь получилось так, что игра не была на нем завязана – кроме нескольких стандартов.

    Не думаю, что он в идеальной форме. Сколько он готов играть виднее тренеру и футболистам, которые с ним тренируются», – заявил Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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