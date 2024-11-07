КДК наказал Личку за мат на пресс-конференции

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка наказан КДК за матерное слово на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Чех произнес слово «***» [капец].

Личка в России с 2020 года.

Его команда идет в РПЛ 4-й.

«Выражение Лички не имело адресный характер, это был лишь комментарий игры его команды. Здесь не было оскорбления кого-либо. Марцел за неспортивное поведение оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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