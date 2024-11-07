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    КДК наказал Личку за мат на пресс-конференции

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка наказан КДК за матерное слово на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

    • Чех произнес слово «***» [капец].
    • Личка в России с 2020 года.
    • Его команда идет в РПЛ 4-й.

    «Выражение Лички не имело адресный характер, это был лишь комментарий игры его команды. Здесь не было оскорбления кого-либо. Марцел за неспортивное поведение оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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    Источник: Sport24

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    07.11.2024 16:18
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    Комментарии (2)
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    andrei-sarap-yandex
    1730986488
    уважуха ЛИЧКЕ за русского языка+НИКОЛИЧ учил русский язык
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    АКС-74У
    1730996699
    Личка не русский, он не понимал, что это слово матерное, нельзя наказывать.
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