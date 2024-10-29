Петржела допустил отставку Семака из «Зенита» по окончании сезона

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела допустил отставку Сергея Семака в мае.
«В этом сезоне у «Зенита» не все получается. В последние годы сине-бело-голубые привыкли единолично возглавлять турнирную таблицу, но сейчас этого нет. У «Краснодара» очень хорошие шансы на чемпионство. И это реальная угроза для «Зенита».
Допускаю, что если «Зенит» не выиграет РПЛ-2024/25, Семака могут уволить после завершения сезона», – сказал Петржела.
- «Зенит» отстает от 1-го места на 3 очка.
- Лидирует «Краснодар».
- У «Зенита» в мае 100-летие.
Источник: «РБ Спорт»