Петржела допустил отставку Семака из «Зенита» по окончании сезона

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела допустил отставку Сергея Семака в мае.

«В этом сезоне у «Зенита» не все получается. В последние годы сине-бело-голубые привыкли единолично возглавлять турнирную таблицу, но сейчас этого нет. У «Краснодара» очень хорошие шансы на чемпионство. И это реальная угроза для «Зенита».

Допускаю, что если «Зенит» не выиграет РПЛ-2024/25, Семака могут уволить после завершения сезона», – сказал Петржела.