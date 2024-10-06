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    • Стало известно, что сказал Личка игрокам «Динамо» в перерыве матча с ЦСКА

    Стало известно, что сказал Личка игрокам «Динамо» в перерыве матча с ЦСКА

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

    – Тяжелый матч. Плохо начали. Было много выходов один на один у ЦСКА.

    – Какая атмосфера в команде?

    – Нормальная. Сейчас отдохнем, разъедемся в сборные, потом будем готовиться.

    – Почему команда так много пропускает?

    – Не знаю. Стараемся играть больше в атаку и забываем об обороне.

    – Что сказал Личка в перерыве?

    – Сказал, что нужно просыпаться. Во втором тайме показали, как нужно играть. Но не получилось в конце.

    • «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
    • ЦСКА расположился строчкой выше.
    • Следующий соперник «Динамо» – «Рубин» (20 октября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.10.2024 21:56
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1728241356
    Проснуться-то проснулись, ног с кровати так и не слезли. (((
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    neim
    1728255092
    С..а, засыпать не надо было, тогда и просыпаться не пришлось бы (((.
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