Стало известно, что сказал Личка игрокам «Динамо» в перерыве матча с ЦСКА

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).
– Тяжелый матч. Плохо начали. Было много выходов один на один у ЦСКА.
– Какая атмосфера в команде?
– Нормальная. Сейчас отдохнем, разъедемся в сборные, потом будем готовиться.
– Почему команда так много пропускает?
– Не знаю. Стараемся играть больше в атаку и забываем об обороне.
– Что сказал Личка в перерыве?
– Сказал, что нужно просыпаться. Во втором тайме показали, как нужно играть. Но не получилось в конце.
- «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
- ЦСКА расположился строчкой выше.
- Следующий соперник «Динамо» – «Рубин» (20 октября).