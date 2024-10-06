Стало известно, что сказал Личка игрокам «Динамо» в перерыве матча с ЦСКА

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

– Тяжелый матч. Плохо начали. Было много выходов один на один у ЦСКА.

– Какая атмосфера в команде?

– Нормальная. Сейчас отдохнем, разъедемся в сборные, потом будем готовиться.

– Почему команда так много пропускает?

– Не знаю. Стараемся играть больше в атаку и забываем об обороне.

– Что сказал Личка в перерыве?

– Сказал, что нужно просыпаться. Во втором тайме показали, как нужно играть. Но не получилось в конце.