Тюкавин: «И Карпин, и Личка могут и подзатыльник отвесить»

Нападающий сборной России и «Динамо» Константин Тюкаин сравнил двух своих главных тренеров – Валерия Карпина и Марцела Личку.

– В чем, на ваш взгляд, отличие тренеров в сборной и клубе – Валерия Карпина и Марцела Лички? Чем они принципиально отличаются и что у них общего?

– Так сразу и не скажешь. Все люди отличаются друг от друга, тренеры в том числе. Но точно могу сказать, что оба открытые – всегда могут пообщаться, пошутить. Но в то же время могут и подзатыльник отвесить.