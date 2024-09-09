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    Тюкавин: «И Карпин, и Личка могут и подзатыльник отвесить»

    Нападающий сборной России и «Динамо» Константин Тюкаин сравнил двух своих главных тренеров – Валерия Карпина и Марцела Личку.

    – В чем, на ваш взгляд, отличие тренеров в сборной и клубе – Валерия Карпина и Марцела Лички? Чем они принципиально отличаются и что у них общего?

    – Так сразу и не скажешь. Все люди отличаются друг от друга, тренеры в том числе. Но точно могу сказать, что оба открытые – всегда могут пообщаться, пошутить. Но в то же время могут и подзатыльник отвесить.

    • 22-летний динамовец стоит 16 миллионов евро.
    • У него 5 матчей за сборную, 1 гол.
    • В сезоне РПЛ у Тюкавина 7 матчей, гол, 2 ассиста.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    09.09.2024 13:13
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    Комментарии (1)
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    Plyash
    1725881525
    Лучше подсрачник отвесить - так безопаснее будет,дабы мозги не испортить... Все знают,чем подзатыльник Дзюбле закончился,до сих пор никак не оправится.
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