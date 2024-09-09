Тюкавин: «И Карпин, и Личка могут и подзатыльник отвесить»

Нападающий сборной России и «Динамо» Константин Тюкаин сравнил двух своих главных тренеров – Валерия Карпина и Марцела Личку.
– В чем, на ваш взгляд, отличие тренеров в сборной и клубе – Валерия Карпина и Марцела Лички? Чем они принципиально отличаются и что у них общего?
– Так сразу и не скажешь. Все люди отличаются друг от друга, тренеры в том числе. Но точно могу сказать, что оба открытые – всегда могут пообщаться, пошутить. Но в то же время могут и подзатыльник отвесить.
- 22-летний динамовец стоит 16 миллионов евро.
- У него 5 матчей за сборную, 1 гол.
- В сезоне РПЛ у Тюкавина 7 матчей, гол, 2 ассиста.