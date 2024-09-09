Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Петржела назвал российского игрока РПЛ, способного выступать в любом клубе Европы

    Петржела назвал российского игрока РПЛ, способного выступать в любом клубе Европы

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал нежелание нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева переходить в петербургский клуб.

    «В «Зените» ему будет очень сложно, потому что там много иностранцев играет. Нормально, что он так сказал.

    С другой стороны, я его понимаю, что он хочет играть в Европе, но сложно будет в такой ситуации, чтобы его пригласили в такую команду. Это, конечно, не его проблема, что происходит на Украине, но, по-моему, он смог бы играть в любой команде в Европе», – сказал Петржела.

    • 19-летний игрок стоит 8 миллионов евро.
    • Контракт до 2028 года.
    • В 6 матчах сезона РПЛ у Пиняева 1+1.

    Новости по теме
    Тренер молодежной сборной России объяснил спад в игре Пиняева
    Пиняев объяснил свою низкую результативность в новом сезоне РПЛ 4
    «Локомотив» летом не отпустил Пиняева в Европу 3
    Источник: «ВсеПроСпорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2024 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Айболид
    1725908406
    Так вот откуда у пана Властимила такая ретивость нынче ! "Попросили" порекламировать , похвалить Пиняева . Ну естественно небесплатно .
    Ответить
    TIMOTHY
    1725915390
    Мнение твое оставь у себя чехол
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+