Петржела назвал российского игрока РПЛ, способного выступать в любом клубе Европы

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал нежелание нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева переходить в петербургский клуб.

«В «Зените» ему будет очень сложно, потому что там много иностранцев играет. Нормально, что он так сказал.

С другой стороны, я его понимаю, что он хочет играть в Европе, но сложно будет в такой ситуации, чтобы его пригласили в такую команду. Это, конечно, не его проблема, что происходит на Украине, но, по-моему, он смог бы играть в любой команде в Европе», – сказал Петржела.