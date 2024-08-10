Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
- Единственный гол забил Максим Глушенков.
- У «Динамо» не забил пенальти Муми Нгамале.
«К сожалению, когда ты не реализуешь моменты, в таких играх невозможно победить. Мы провели хороший матч. Осложнили жизнь сопернику. У них были моменты, у нас тоже. Мы должны были их реализовывать. Сначала Нгамалe мог забивать с игры, потом с пенальти.
Мы хотели быть активными, усложнять игру для соперника. Думаю, мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что отработали хорошо. Но очки остаются здесь. Это наша ошибка», – сказал чех.
- «Зенит» единолично лидирует в РПЛ.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «Чемпионат»