Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

Единственный гол забил Максим Глушенков.

У «Динамо» не забил пенальти Муми Нгамале.

«К сожалению, когда ты не реализуешь моменты, в таких играх невозможно победить. Мы провели хороший матч. Осложнили жизнь сопернику. У них были моменты, у нас тоже. Мы должны были их реализовывать. Сначала Нгамалe мог забивать с игры, потом с пенальти.

Мы хотели быть активными, усложнять игру для соперника. Думаю, мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что отработали хорошо. Но очки остаются здесь. Это наша ошибка», – сказал чех.

«Зенит» единолично лидирует в РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?