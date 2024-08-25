Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Автором автогола стал Фабиан Бальбуэна.

– Первые пять-восемь минут матча мы проспали. Мы неуверенно вошли в игру. Со временем команда стала играть лучше. Думаю, ребята провели хороший матч на высоком уровне в плане прессинга, игры с мячом. К сожалению, не реализовали моменты. Надо принимать такие поражения. Не всегда выигрывает команда, которая играет лучше. В футболе решают голы. Соперник забил, поэтому победил.

– Было сложнее играть до тройной замены у «Краснодара» или после?

– Олусегун – игрок для контратак, он может очень хорошо убежать. С отличным нападающим, таким как Кордоба, тем более. Были 2-3 неплохие ситуации, когда Даса помогал впереди. Не хватало гола, мы должны были забрать минимум очко.

Порадовала защита. Бальбуэна и Майсторович справились с Кордобой, хоть в конце у него и были возможности забить. У него очень высокий уровень. Уверен, что мы можем строить игру на таких матчах. Иногда после таких проигрышей можно сделать маленький прыжок вверх.