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Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»

25 августа 2024, 22:12
8

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

– Первые пять-восемь минут матча мы проспали. Мы неуверенно вошли в игру. Со временем команда стала играть лучше. Думаю, ребята провели хороший матч на высоком уровне в плане прессинга, игры с мячом. К сожалению, не реализовали моменты. Надо принимать такие поражения. Не всегда выигрывает команда, которая играет лучше. В футболе решают голы. Соперник забил, поэтому победил.

– Было сложнее играть до тройной замены у «Краснодара» или после?

– Олусегун – игрок для контратак, он может очень хорошо убежать. С отличным нападающим, таким как Кордоба, тем более. Были 2-3 неплохие ситуации, когда Даса помогал впереди. Не хватало гола, мы должны были забрать минимум очко.

Порадовала защита. Бальбуэна и Майсторович справились с Кордобой, хоть в конце у него и были возможности забить. У него очень высокий уровень. Уверен, что мы можем строить игру на таких матчах. Иногда после таких проигрышей можно сделать маленький прыжок вверх.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Краснодар Динамо Личка Марцел
Комментарии (8)
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raritet
1724614553
Столько моментов быки запороли. . Мне кажется что как минимум половина их этих моментов на совести " форвардов" ...
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Админ ресурс
1724614677
Пижамо максимум на ничью наиграло, опять упустили возможность возглавить табличку, воронка над пижамо
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DOCTOR PENALTY
1724617442
Очень обидное поражение для Динамо.
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Cleaner
1724618723
Личка: - Блаблаблабла...
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neim
1724626087
Краснодар силён. Но у себя дома надо голы забивать, даже сильной команде и набирать очки. А у Динамо проблема в середине поля. Нет организатора атак, по этому и до нападающих передачи не доходят. Карраскаля надо гнать поганой метлой, а ты его на всю игру ставишь. От его активности толку ровно ни какого, он что, себя выходит показать, или на команду играть? А что в команде делает Чавес ?
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ySS
1724630511
Печальный результат для Лички, физруку сегодня фартануло с рикошетом и судьёй
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