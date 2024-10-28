Личка сообщил, сколько денег тратит в месяц

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о тратах.

«Евгений Латышонок тратит 300 евро в месяц? Он тратит 300, а я – примерно 500 евро (50 тысяч рублей – прим. «Бомбардира») в месяц. У нас на базе есть завтрак и обед, значит я не теряю деньги на еду. Только вечером могу сходить в «Ашан» и купить себе все, что захочу, либо останусь поесть. Я люблю еду на гриле, например, хороший стейк.

Сейчас на Рождество придется идти покупать подарки. А так, для себя… Не говорю про походы в кафе, потому что это небольшие деньги. Я не человек, который должен каждую неделю покупать Dolce& Gabbana или Gucci. Это для молодых можно, а для меня это, честно скажу, – фигня. Можно в Zara сходить, там тоже хорошие вещи. Костюм Bosco мне подарили, а вы думаете, что я купил за большие деньги.

Больше всего трачу на детей и семью. Когда закончится первая часть сезона, поедем в Испанию посмотреть на Заху, потому что сын попросил. 15 декабря в Сан-Себастьяне они будут играть с «Лас-Пальмасом». Возьму на футбол семью, а потом после нового года как всегда поедем в Диснейленд на 3-4 дня. Получается, трачу деньги на семью. Мне хорошо, у меня есть деньги и могу помогать налево и направо. Но мне не нравится просто тратить, чтобы показать свое богатство», – сказал Личка.