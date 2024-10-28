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Личка сообщил, сколько денег тратит в месяц

28 октября 2024, 13:53
6

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о тратах.

«Евгений Латышонок тратит 300 евро в месяц? Он тратит 300, а я – примерно 500 евро (50 тысяч рублей – прим. «Бомбардира») в месяц. У нас на базе есть завтрак и обед, значит я не теряю деньги на еду. Только вечером могу сходить в «Ашан» и купить себе все, что захочу, либо останусь поесть. Я люблю еду на гриле, например, хороший стейк.

Сейчас на Рождество придется идти покупать подарки. А так, для себя… Не говорю про походы в кафе, потому что это небольшие деньги. Я не человек, который должен каждую неделю покупать Dolce& Gabbana или Gucci. Это для молодых можно, а для меня это, честно скажу, – фигня. Можно в Zara сходить, там тоже хорошие вещи. Костюм Bosco мне подарили, а вы думаете, что я купил за большие деньги.

Больше всего трачу на детей и семью. Когда закончится первая часть сезона, поедем в Испанию посмотреть на Заху, потому что сын попросил. 15 декабря в Сан-Себастьяне они будут играть с «Лас-Пальмасом». Возьму на футбол семью, а потом после нового года как всегда поедем в Диснейленд на 3-4 дня. Получается, трачу деньги на семью. Мне хорошо, у меня есть деньги и могу помогать налево и направо. Но мне не нравится просто тратить, чтобы показать свое богатство», – сказал Личка.

  • Зарплата Лички – 105 миллионов рублей в год.
  • Марцел в «Динамо» год.
  • Команда идет в РПЛ 5-й.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Динамо Личка Марцел
Комментарии (6)
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lek!
1730113417
Почему все такие воздуханы , как минимум 300-500 тыс вы тратите и несете тут ерунду на всю Россию.
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vvv123
1730138164
Жмот, получает здесь, а тратит там!
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