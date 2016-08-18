Колыванов: «Пойду ли помощником Карреры в «Спартак»? Не думал об этом»

Бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов, выступавший ранее в чемпионате Италии за «Фоджу» и «Болонью», прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

– Если Каррера позовет вас в помощники, пойдете?

– Ой, я об этом даже не думал. Вот честно. Вы меня прям в затруднительное положение поставили. Не готов ответить.

– Как у вас с итальянским языком?

– Вроде бы нормально.

– Как в целом восприняли назначение Карреры?

– Немного неожиданно. Он же как главный тренер еще нигде не работал. В «Ювентусе» и сборной Италии, помогал там Конте. Думаю, набрался опыта. Человек футбольный, провел хорошую работу. Пожелаем ему удачи. «Спартак» – народная команда. Там всем сложно. Тренеры меняются, а результата давно что-то нет. Поживем – увидим.