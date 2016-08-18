«Локомотив» может заявить Лоськова в качестве игрока

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов может быть заявлен за московский клуб в качестве футболиста. Напомним, ранее сообщалось, что бывший игрок сборной России вошел в тренерский штаб железнодорожников.

«Обсуждается вопрос заявки Лоськова за «Локомотив» в качестве футболиста. Это было бы интересно всем – и самому Дмитрию, и болельщикам. Причем, возможность того, что Лоськов может войти в заявку «Локомотива» обговаривалась еще в прошлом году», – рассказал источник, близкий к клубу.