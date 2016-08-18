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«Локомотив» может заявить Лоськова в качестве игрока

18 августа 2016, 12:50
17

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов может быть заявлен за московский клуб в качестве футболиста. Напомним, ранее сообщалось, что бывший игрок сборной России вошел в тренерский штаб железнодорожников.

«Обсуждается вопрос заявки Лоськова за «Локомотив» в качестве футболиста. Это было бы интересно всем – и самому Дмитрию, и болельщикам. Причем, возможность того, что Лоськов может войти в заявку «Локомотива» обговаривалась еще в прошлом году», – рассказал источник, близкий к клубу.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий
Комментарии (17)
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APchelov
1471514611
Дожили )))
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GoldPlayFIFARus9
1471514719
Это ещё что за российский Тотти?
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овертайм
1471514846
хоть нормальные проводы ему сделают надеюсь)
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18JG
1471516156
Го еще Черевченко. Как раз - защитник и полузащитник будет, да еще и с паспортом. Останется только напа подписать.
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aimer1988
1471516585
скорее всего для прощального матча
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aimer1988
1471516614
но я уверен, что недостаток скорости он спокойно компенсирует мастерскими передачами
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ASG
1471516713
Видимо что-то с лицензиями не так или еще какие проблемы, в роли тренера не получается, заявим игрока и будет он тренировать)
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STatham
1471521556
Ну нет. Не будет он играть. 42 года же. А вот в тренеры - почему бы и нет?
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MadPampers
1471522204
и Онопко с ним на пару
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Jeleznodorojnik
1471552932
Играющий тренер все возможно
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