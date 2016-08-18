Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Василий Березуцкий: «Если надо, подпишу петицию за возвращение Кокорина и Мамаева в сборную»

    Защитник сборной России Василий Березуцкий прокомментировал решение Станислава Черчесова не вызвать в сборную полузащитника Павла Мамаева и нападающего Александра Кокорина.

    «Не вижу особого смысла писать петицию за возвращение Кокорина и Мамаева в сборную, но, если бы такая петиция была, я бы подписал. А что касается призыва распустить национальную команду... Слушайте, когда какой-то человек вдруг начинает разбираться в футболе, я бы порекомендовал ему написать по поводу космической промышленности или высшей математики. Написал какую-то ахинею! Кого распускать? Куда? Состава сборной не существует, зарплату там никто не получает, за месяц на Евро мы не получили ни копейки. Вышли на турнир – получили премиальные из той суммы, которые УЕФА платит в РФС. Перевели 8 миллионов – на команду, грубо говоря, делится 30 процентов. На чем человек хотел сэкономить? Даже если бы он вызвал других людей, РФС все равно тратит деньги на перелет, питание и проживание. С другими 20 футболистами затрат было бы не меньше. Так что это полная фигня. Я уверен, что когда человек начинает дело с футбола и к нему прислушиваются, то рано или поздно он дойдет до космической отрасли или вооружения. Кстати, чем он занимается? У него работа такая – писать петиции? Хорошая работа, мне бы такую», – сказал Березуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2016 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 25 августа 2016, 00:12

      Березуцкий дурак, Кокорин и Мамаев слабые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 18 августа 2016, 14:33

      Я подумал,требует Лешу и Сережу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 18 августа 2016, 14:32

      Полностью согласен. Недалекие люди подобные петиции делают, неконструктивные.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 18 августа 2016, 13:42

      Если надо я тоже подпишу шо б тебя убрали:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 18 августа 2016, 12:32

      Вася,подпиши петицию,чтоб не только их не вызывали,а тебя вместе с ними.Пешеход.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +520

      Boozman 18 августа 2016, 12:24

      Да кому какое дело до ваших премиальных и зарплат. Все итак уже давно знают, что у вас денег хоть подтирайся ими. Вам предъявили за результат, самоотдачу и поведение некоторых после Евро

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      M.B. 18 августа 2016, 12:22

      Если Березуцкий их зашищает ,значит сам такой же.Он не понимает,что вести себя так можно у себя на кухне ,а не представителю сборной России. Козлы .Гнать их всех и набирать молодежь.Научатся.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 > M.B. 18 августа 2016, 13:44

      Он же говно, сами в номери признались :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 августа 2016, 12:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Перевод-тьфу на вас

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 18 августа 2016, 12:13

      Что за петиция? Если тренер не взял, значит они ему не нужны, давайте подпишем петицию, что бы Черчесов взял в сборную Николая Иванова фрезеровщика 4ого разряда, а потом будем наезжать на него, что сборная плохо играет....тренеру лучше знать, кого брать, а кого нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 18 августа 2016, 12:05

      Василий Березуцкий: «Если надо, подпишу петицию за возвращение Кокорина и Мамаева в сборную, если не надо - не подпишу. Как скажете, друзья?"

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11