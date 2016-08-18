Родионов: «Больше всех от вируса пострадал Ромуло»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов детально рассказал о вирусе, который подхватили футболисты команды перед матчем РФПЛ с «Рубином» (1:1).

«У нас после выезда в Казань был в команде небольшой вирус, похоже на ангину, простуду. Ребята общаются, вместе живут, поэтому вирус затронул клуб.

Больше всех пострадал Ромуло, которого пришлось отправить из Казани и здесь уже, в Москве, госпитализировать. Его выписали из больницы, он уже практически здоров, осталось немного долечиться.

Думаю, вирус нас миновал», – сказал Родионов.