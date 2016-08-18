Гасилин: «На данный момент я игрок «Зенита». Слухи комментировать не буду»

Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин поделился впечатлениями от победного гола в ворота «Волгаря» в матче 8-го тура ФНЛ, а также прокомментировал информацию о возможном переходе в «Хайдук».

— Вы очень эмоционально отпраздновали забитый мяч, даже футболку сняли, зная, что получите желтую карточку. Почему?

— Для меня каждый гол чрезвычайно важен. А сегодня эмоции били через край, потому что очень хотелось выиграть и реабилитироваться за упущенную победу в матче с «Нефтехимиком». Если бы тогда взяли три очка, наверное, отреагировал бы более скромно. Сейчас же хотелось разделить радость с болельщиками и с товарищами по команде. На самом деле, эта комбинация стала результатом коллективных действий. Ящук выиграл борьбу на бровке, отдал передачу Бавину, Юра сделал пас на Мильдзихова, а Давид великолепно подал – прямо мне в голову. От головы удачно отскочило (смеется).

— Это ваш первый гол головой в этом сезоне. Все шесть результативных комбинаций, в которых вы ставили точку, были совершенно не похожи друг на друга. Судя по всему, вы непредсказуемы для защитников.

— Я просто жду свой момент, свой шанс, в какой бы точке ни находился. И мяч прилетает ко мне. Нападающие тем и ценны, что у них есть интуиция, чувство гола.

— «Зенит-2» сегодня превосходил соперника по многим компонентам, особенно во втором тайме. Почему судьба матча долго висела на волоске?

— Действительно, многое получалось. Вот и дожать соперника тоже получилось. Можно сказать, это подарок судьбы на нашу стойкость и хороший настрой. Считаю, по ходу матча мы не отходили от своей игры.

— В прессе появились слухи о вашем возможном уходе в другую команду.

— Я люблю играть в футбол, поэтому стараюсь хорошо делать свою работу. Стараюсь получать максимальное удовольствие от игр и тренировок. Мне очень комфортно в «Зените-2». На данный момент я футболист этой команды, и отдаю ей все силы. Слухи комментировать не буду.