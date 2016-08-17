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    Каррера: «Боккетти не говорил, что хочет покинуть «Спартак»

    Новый главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что ничего не знает о желании защитника Сальваторе Боккетти покинуть столичный клуб. Напомним, ранее сообщалось, что итальянец близок к переходу в «Бешикташ».

    «Уход Боккетти? Я ничего такого не знаю. Разговаривал с представителем клуба, с самим игроком, но никто не говорил, что Сальваторе собирается покинуть Москву», – цитирует Карреру корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    Почему назначение Карреры – очередной позор руководства «Спартака»

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2016 17:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      FRZZ 17 августа 2016, 18:06

      Теперь точно не покинет, когда рулит земляк.

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа > FRZZ 17 августа 2016, 18:23

      ага. и еще больше расслабуху включит)))

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